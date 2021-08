C'est assez fou, pour être signalé

Avec 1 000 abonnés, vous pourrez débloquer 10 Élixirs d'endurance, avec 2 000 abonnés, 300 Perles stellaires, et avec 3 000 abonnés, 700 Perles supplémentaires. Tous les joueurs qui s'inscrivent pour jouer à World Flipper recevront ces récompenses si les objectifs d'abonnement sont atteints.

World Flipper vient de dépasser le million de précommande sur Apple Store et Google Store.Pour rappel, World Flipper, est un jeu de flipper (sans blague !! ), avec en plus une petite dose de RPG, le tout avec des graphismes en 2D bien rétro, comme j'aime.Derrière le jeu, nous retrouvons Kakao Games (Black Desert Online de Pearl Abyss) et Cygames (Granblue Fantasy, Shadowverse, et Princess Connect! Re: Dive) , les précommande du jeu sont ouvertes depuis le 15 Juillet.