Un nouveau jeu de survie et d'horreur par les créateurs du légendaire Nightmare House 2. We Create Stuff, l'équipe derrière l'un des mods les plus appréciés de tous les temps, revient avec une vision inhabituelle du genre horreur.

Découvrez des souvenirs obsédants. Voyagez à travers plusieurs histoires troublantes, chacune avec son lot d'énigmes, de mécaniques, d'armes et de combats de boss uniques.

Surmontez un ensemble de frayeurs. Confrontez ceux qui vous suivent dans une série de combats de boss redoutables et apprenez comment les vaincre en résolvant des énigmes hallucinantes.

Une bande-son fantasmagorique de The Living Tombstone. L'icône d'internet prête sa musique reconnaissable à ce thriller psychologique de nouvelle génération, avec une chanson propre à chaque histoire.

Ne vous fiez pas trop à vos attentes. Explorez une histoire originale et déroutante, avec notamment des mannequins sensibles, un compagnon félin et bien plus encore. Et oui, vous pouvez caresser le chat.







[I] Ça m'a l'air vraiment sympa, l'ambiance est assez folle.

Le jeu In Sound Mind, sera distribué par Just for Games chez nous et voici la date de sortie. Le jeu est prévu pour le 28 Septembre, sur XBOX et PS5, une version Switch est prévue, un peu plus tard.En plus du jeu, nous aurons droit à un artbook numérique, ainsi que de l'ost, elle aussi en numérique.