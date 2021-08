QUÊTES DE SUPERMAN



ACCOMPLIR 1 QUÊTE DE CLARK KENT, BATMAN EN ARMURE OU BEAST BOY : en commençant par découvrir ce qui est arrivé aux souvenirs de Clark Kent. Déverrouille l'émoticone "C'est un travail pour..."

ACCOMPLIR 3 QUÊTES DE CLARK KENT, BATMAN EN ARMURE OU BEAST BOY : Clark Kent doit plonger au plus profond de lui-même pour éclairer son passé. Déverrouille l'aérosol Emblème de Superman.

ACCOMPLIR 5 QUÊTES DE CLARK KENT, BATMAN EN ARMURE OU BEAST BOY : Clark Kent se souvient enfin qu'il est Clark Kent... et Superman ! Déverrouille la tenue Clark Kent.

PLANER À TRAVERS 3 ANNEAUX EN TANT QUE CLARK KENT : ses pouvoirs commencent enfin à lui revenir. Déverrouille l'accessoire de dos Le Daily Planet.

UTILISER UNE CABINE TÉLÉPHONIQUE EN TANT QUE CLARK KENT : ses pouvoirs sont de retour. Plus qu'à se rendre dans une cabine téléphonique pour se mettre en tenue ! Cette quête déverrouille l'émote intégrée Identité secrète, qui permet à Clark Kent de se transformer en Superman et inversement. Les joueurs peuvent aussi déterminer dans leur casier s'ils veulent commencer leurs parties en étant Superman ! Cette quête déverrouille également l'accessoire de dos Cape de Superman.





DES QUÊTES ÉPIQUES POUR TOUJOURS PLUS DE RÉCOMPENSES



Les joueurs peuvent déverrouiller encore plus de récompenses pour Superman en accomplissant un certain nombre de quêtes épiques du Chapitre 2 - Saison 7 ! En plus de ces nouveaux objets, ces récompenses comprennent le style « sombre » pour Clark Kent, Superman et les accessoires de l'ensemble.







Les récompenses de Superman déverrouillées de cette façon sont, dans l'ordre :



Le planeur Cape de Kal-El.



Une bannière Superman.



L'écran de chargement Le dernier fils de Krypton.



La pioche Massue de la solitude.



La variante sombre pour Clark Kent, l'accessoire de dos Le Daily Planet (« Édition du soir »), l'accessoire de dos Cape de Superman et la pioche Massue de la solitude.



En jouant avec le Clark Kent sombre, les joueurs peuvent activer l'emote Identité secrète pour se transformer en Superman sombre. Ils peuvent sinon choisir dans leur casier de commencer en étant Superman sombre

Superman débarque lui aussi dans Fortnite, après Batman et bien d'autres super-héros.