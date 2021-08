Far Cry 5

Unturned

Bee Simulator

Les jeux gratuits du week-end sur XBOX One sont dévoilés et pour moi, ce sera Bee Simulator.Bienvenue à Hope County, dans le Montana, terre de liberté et de bravoure qui abrite un culte fanatique prêchant la fin du monde : Eden’s Gate. Défiez son chef, Joseph Seed, et ses frères et soeur, allumez les feux de la résistance et libérez les citoyens.Formez des alliances ou luttez contre d’autres joueurs pour rester parmi les vivants, en survivant dans les ruines infestées de zombies de la société actuelle. Cherchez des vêtements, des armes, de la nourriture et du matériel, et utilisez-les pour fabriquer votre équipement, tout en évitant les zombies et les autres joueurs. Explorez de vastes cartes sandbox et améliorez votre forteresse : les zombies ne sont pas la seule menace...Vivez la grande aventure d’une petite abeille ! Explorez un monde inspiré de Central Park dans lequel vous pourrez participer à des courses d’abeilles, récolter du pollen de fleurs rares et défier les dangereuses guêpes. Jouez en famille ou avec des amis grâce aux trois modes de jeu incluant la co-op et le versus sur écran partagé.