Lady Hellbender est un personnage Marvel récent très apprécié des fans, et nous voulions nous assurer que sa place dans notre univers des Gardiens reflète bien sa personnalité, sa profondeur et sa nature complexes que les fans s'attendent à retrouver. Et comme on instille de l'humour dans chaque aspect de notre jeu, ça nous donnait l'opportunité de contrer les attentes et d'introduire une dynamique inattendue entre elle et un certain Destructeur.

Hellbender, la reine de Seknarf-9 se dévoile avec une cinématique.Marvel's Guardians of the Galaxy sortira le 26 octobre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC