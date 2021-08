Dark : Dark se déroule alors que Bob rêve d'une zone nocturne, sous la lueur sinistre de la pleine lune, avec des scènes et des symboles d'horreur classiques. Avec toutes sortes d'énigmes épineuses et d'engins diaboliques, Dark amènera les joueurs à jouer avec des aimants, de l'électricité et, bien sûr, la physique bancale caractéristique de Bob !







Steam : Ce tout nouveau niveau principal se déroule dans un environnement industriel à vapeur, où de nouvelles énigmes et de nouveaux mécanismes tournent autour de l'utilisation des abondantes quantités de vapeur d'eau. Lancez une révolution industrielle, manipulez des barils, des tuyaux, des fours et bien plus encore pour vous frayer un chemin vers la sortie !





Ice : Les humains ne sont pas les seules choses qui tombent du ciel ! Ils sont rejoints par de magnifiques flocons de neige qui ont généreusement recouvert de poudreuse un nouveau niveau situé dans une station alpine. La neige et la glace créent des défis amusants et glacés.





Thermal : Le rêve d'un chercheur d'or devient réalité dans les montagnes gelées de "Thermal", le tout nouveau niveau riche en or de Human Fall Flat. Vous et jusqu'à sept amis pouvez interagir avec d'énormes machines minières et manipuler les courants thermiques ascendants pour traverser des grottes géantes, le tout à la recherche de cet or insaisissable.





Factory : Êtes-vous prêt à vous déchaîner dans le nouveau niveau de Human Fall Flat "Factory" ? Il est rempli de mécanismes métalliques et d'interrupteurs pour créer des pièces de machine.





Golf : Emportez vos clubs, montez dans le caddie le plus proche et n'oubliez pas de pratiquer votre swing. Mais attention : Le golf offre tout sauf des parties détendues ! Ces fairways offrent bien plus que de l'herbe rêche et des pièges de sable : faites attention aux clubs géants qui propulsent votre humain dans les airs et ne manquez pas de faire un tour sur la voile du moulin à vent. La vue est encore meilleure avec sept amis en ligne !





City : Le nouveau niveau "City" est un paysage urbain rêvé rempli de nouveaux défis sportifs futuristes. Vos humains peuvent participer à des versions hilarantes du bowling, du tir à l'arbalète et du basket-ball en explorant les toits éclairés au néon du niveau. Il y a aussi une toute nouvelle expérience qui vous attend, comme vous ne l'avez jamais vue dans Human Fall Flat : et oui, vous pourrez piloter votre propre drone !







Forest : Le grand air vous appelle ! Prenez vos amis et explorez des forêts luxuriantes et des collines enneigées en quête de repos et de relaxation dans le nouveau niveau de Human Fall Flat, "Forest" ! Mais n'ayez crainte, c'est Human Fall Flat, et le chaos n'est pas loin. Ce niveau, qui a remporté la compétition Worldwide Workshop, offre bien plus qu'un simple séjour en camping. Il y a des avions crashés à escalader, des engins de chantier à contrôler et des énigmes liées au grand froid à résoudre. Quelqu'un s'est-il perdu dans la forêt ?

Le jeu Human Fall Flat s'apprête à débarquer en version boîte avec tous les DLC's inclus sur PS5 et Series.Le jeu sera distribué par Just for Games chez nous.Petit tour d'horizon des différents niveaux "bonus".Pour les fans du jeu, il y a de quoi faire. Perso, j'ai testé le jeu et j'ai bien aimé, mais parfois c'est vraiment trop chaud.Cet Anniversary Edition sortira le 22 octobre 2021.