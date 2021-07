Dans Murder Mystery Machine, les joueurs rejoindront l’univers de la D.C.A., la District Crime Agency. Leur mission : aider les détectives Cassandra Clarke, jeune recrue de la brigade, et Nate Houston, un inspecteur expérimenté, à résoudre des affaires plus mystérieuses les unes que les autres. Tout commence avec l’assassinat de l’homme politique Frank Daniels, qui semble maquillé en cambriolage. Nos deux héros vont rapidement se retrouver au cœur d’une série de crimes complexes et interconnectés. Parviendrez-vous à découvrir le fin mot de l’histoire ?



Les joueurs seront ainsi amenés à enquêter sur de multiples scènes de crimes qui nécessiteront de faire appel à toutes leurs capacités de réflexion et de déduction pour collecter des indices, connecter les preuves entre elles, interroger les suspects et mettre enfin la main sur les coupables.

Microids, vient de mettre en trailer en ligne du jeu Murder Mystery Machine.Le jeu sera disponible le 25 Août, sur One, PS4, Switch et PC.