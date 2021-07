Projection : First Light suit les aventures de Greta, une fille vivant dans un monde de marionnettes d'ombres mythologiques, alors qu'elle se lance dans un voyage d'auto-illumination avec l'aide de héros légendaires de chaque culture qu'elle explore. Accompagné de visuels atmosphériques et d'une bande-son éthérée composée d'instruments anciens utilisés pour des spectacles de marionnettes d'ombres.





Vous le savez, j'aime les jeux en boîtes alors, j'essaie le plus possible d'en mettre sur Gamekyo. Aujourd'hui, Red Art Games, nous présente Projection : First Light sur PS4.Comme d'habitude, nous sommes sur une version très limitée, avec seulement 999 exemplaires monde, pour 29.99€.