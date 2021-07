Dans ce nouvel opus de la série, les joueurs suivent les aventures de Taishi Zhao et participent à des combats dynamiques en temps réel qui font de Xuan Yuan Sword 7 un point d'entrée idéal pour les nouveaux joueurs.

Le jeu Xuan Yuan Sword 7, se dévoile avec un nouveau trailer, avec quelques énigmes et mini-jeux que nous pourrons rencontrer, parmi lesquels un jeu d’échecs unique : le Zhuolu Chess.Microids se chargera de distribuer la version boîte sur One et PS4 chez nous.Sortie prévue le 30 Septembre 2021, sur PS4 et XBOX.