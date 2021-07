Disponibles aujourd’hui



Battlefield V (Cloud) EA Play

Participez au plus grand conflit de l’Histoire avec Battlefield V. La licence revient aux sources et dépeint la Seconde Guerre mondiale comme jamais auparavant. Livrez des batailles multijoueur frénétiques et brutales aux côtés de votre escouade dans des modes imposants comme Grandes opérations et coopératifs comme Tir Groupé. Prenez part aux batailles méconnues de la Guerre avec les récits de guerre du mode solo. Combattez dans des environnements inédits et spectaculaires aux quatre coins du monde et découvrez le Battlefield le plus riche et le plus immersif à ce jour.





Cris Tales (Cloud, Console & PC) ID@Xbox

Embarquez pour une aventure dans un monde digne des contes de fées les plus sombres pour découvrir l’histoire de Crisbell, qui vient de découvrir ses pouvoirs de mage du temps, et de ses compagnons. Pour triompher dans cette lettre d’amour colombienne aux classiques du J-RPG, vous devrez tirer les enseignements du passé, agir dans le présent et réécrire l’avenir.



Prochainement



Atomicrops (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 22 juillet

Atomicrops est un roguelite bourré d’action. Armé de votre binette, d’un arrosoir et d’une arme automatique, vous devez cultiver des cultures ultra-OGM pour nourrir la ville locale… et maximiser votre profit. Défendez votre terre contre les parasites mutants et les bandits qui attaquent la nuit pour ravager vos champs. Courtisez et épousez les citadins pour qu’ils se battent à vos côtés. Rassemblez des améliorations pour augmenter les rendements, les profits et la puissance. Apprivoisez la faune locale pour vous aider dans les tâches ménagères.



Raji: An Ancient Epic (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 22 juillet

Incarnez Raji, une jeune fille choisie par les dieux pour contrer une invasion démoniaque dans le royaume des humains. Elle a été séparée de son frère Golu par les hordes de démons et se retrouve en plein cœur d’une grande guerre. À elle de retrouver son frère et de mettre fin à ce conflit impitoyable.



Last Stop (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 22 juillet

Last Stop est une aventure solo à la troisième personne, qui se déroule dans le Londres d’aujourd’hui. On y incarne trois personnages différents, dont les univers se croisent au milieu d’une crise au caractère surnaturel. Le titre a été imaginé par Variable State, les développeurs de Virginia, jeu plusieurs fois récompensé.



Blinx: The Time Sweeper (Cloud & Console) – 26 juillet

Blinx: The Time Sweeper est un jeu d’action trépidant dans lequel vous incarnez un personnage désinvolte et futé, évoluant au sein de mondes distordus. Grâce au contrôle du temps, le jeu offre un gameplay quadridimensionnel innovant.



Crimson Skies: High Road to Revenge (Cloud & Console) – 26 juillet

Crimson Skies: High Road to Revenge allie combats aériens dynamiques et action digne d’un film d’aventure hollywoodien. Le titre se déroule dans une version alternative des années 30 et vous laisse prendre les commandes de puissants appareils pour lutter contre les pirates des airs et de gigantesques dirigeables.





Microsoft Flight Simulator (Series X|S) – 27 juillet

Un titre des Xbox Game Studios, disponible dans le Xbox Game Pass dès sa sortie ! Des avions légers aux gros porteurs, pilotez des avions hautement détaillés et éblouissants dans un monde hyperréaliste. Créez votre plan de vol et rendez-vous partout où vous le voulez. Profitez de voler de jour comme de nuit et faites face à des conditions climatiques réalistes et exigeantes. Les cieux vous appellent !



Lethal League Blaze (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 29 juillet

Un jeu où les balles fusent dans les mains de personnages uniques, disposant d’une dimension sonore unique. À Shine City, ce sport défiant la gravité est depuis longtemps illégal et ceux qui le pratiquent encore se font appeler la Lethal League. Même si aujourd’hui, cette activité n’est plus sous les feux des projecteurs, les équipes s’affrontent pour assouvir leur sens du défi et gagner le respect de leurs pairs.



Omno (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 29 juillet

Explorez un ancien monde fantastique dans cette aventure en solo développée par un seul homme, Jonas Manke. Résolvez des énigmes, découvrez des secrets, surmontez des obstacles et laissez le pouvoir d’une civilisation oubliée vous transporter à travers forêts, déserts et toundras… et jusqu’aux nuages !



Project Wingman (PC) ID@Xbox – 29 juillet

Dans cette expérience immersive, vous vous engagerez dans des combats aériens pour conquérir les cieux. Embarquez dans le cockpit de 20 appareils uniques pour devenir un pilote d’élite dans Project Wingman.





The Ascent (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 29 juillet

The Ascent est un jeu d’action et de tir RPG dans un univers cyberpunk, jouable seul ou en coopération. Vous appartenez au groupe The Ascent, qui vient de s’effondrer. Survivrez-vous à sa chute ? Jouez-y en solo ou jusqu’à 4, en ligne comme en local.

Nouvelle fournée pour le Game Pass, l'abonnement indispensable si vous possédez une XBOX One.C'est juste affolant le nombre de jeux disponibles sur ce service.