"L'excitation autour de la Formule 1® est vraiment palpable cette saison et le lancement de F1 2021 sur les consoles actuelles et nouvelles générations nous donne l'occasion de faire vivre aux joueurs du monde entier leurs rêves de F1", a déclaré Lee Mather, Directeur de la Franchise chez Codemasters. "Nous sommes impatients que les joueurs se jettent dans ce monde alors qu'ils gravissent les échelons et font la course contre leurs amis ou leurs ennemis pour avoir une chance de tout gagner."

Le trailer de lancement du jeu F1 2021 est disponible et bon dieu, ça claque fort.Le mode Point de Rupture, donne carrément envie. On débute en Formule 2, pour essayer d'atteindre le Graal, la Formule 1.