-Une aventure Schtroumpf inédite au gameplay complet et accessible – Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille saura ravir tous les profils, petits et grands, fans des Schtroumpfs et amateurs de jeux de plateforme en 3D, ou encore les joueurs occasionnels et les plus confirmés.

-Un casting d’exception – Incarnez 4 Schtroumpfs emblématiques : la Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf cuisinier.

-Le Vaporisaschtroumpf, un équipement schtroumpfement utile – Non seulement celui-ci vous permettra de soigner les plantes contaminées par la Malfeuille, mais il facilitera également votre exploration en vous permettant de sauter, planer, plonger, aspirer, et d’affronter tous les obstacles que vous croiserez.

-Un jeu de plateforme et d’exploration – Parcourez les moindres recoins de 5 mondes variés et hauts en couleur, trouvez votre chemin à travers des niveaux tout en verticalité pour récolter les ingrédients qui permettront de concocter l’antidote et de sauver la forêt !

Redonnez vie au village des Schtroumpfs en progressant dans l’aventure, et améliorez le Vaporisaschtroumpf en récupérant des objets à travers les niveaux.

Après l'annonce des différentes éditions collectors du jeu, Microids dévoile un premier teaser pour le jeu Les Schtroumpfs Mission Malfeuille.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un set de 3 lithographies (10x15cm)-Un porte-clés Grand Schtroumpf (5cm)-Des planches de stickers (11x8,5cm)-Une figurine du Schtroumpf costaud en résine (14,5cm)-La bande-originale du jeu (disponible via un code de téléchargement)