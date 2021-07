Sir Lovelot est en quête de l'amour de sa vie. Rejoignez-le dans ce jeu de plateforme farfelu, où impressionner des demoiselles effrontées est plus difficile qu'un cœur de pierre ! Le printemps est dans l'air. Peux tu le sentir? Sir Lovelot le peut sûrement, et il est déterminé à parcourir les quatre coins de Lululand, de château en château, pour trouver l'amour de sa vie ! Votre objectif est de collecter une sélection de cadeaux pour offrir la prochaine demoiselle en attente tout en évitant les dangers dangereux et en combattant des créatures étranges, le tout dans les meilleurs délais !





Caractéristiques:



-Une aventure solo, étrangement familière et pourtant pas comme les autres

-Des centaines d'écrans de défis de plate-forme, dans plus de 40 niveaux

-Tout un arsenal de méchants sans méfiance errant dans le pays

-Des dizaines de raccourcis sournois, de trésors secrets et d'œufs d'or

-Une belle bande originale d'Alexander Falinski







Red Art Games, annonce l'arrivée de Sir Lovelot , en boîte sur Switch.Comme d'habitude, avec Red Art Games, nous sommes sur de la version boîte en édition limitée, avec seulement 2900 exemplaires en boîte du jeu.J'ai quelques jeux de Red Art Games, est le soucis du détail est bien présent. Avec un slip-case pour chaque boîte, que ce soit pour la PS4 ou la Switch et ça j'aime beaucoup. D'ailleurs, Nintendo aurait dû faire la même chose, pour faire un petit rappel de leurs anciennes boîtes cartonnées.