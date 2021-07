La version collector de Cris Tales, se dévoile avec un unboxing vidéo.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu Cris Tales (Jeu physique pour Nintendo Switch)-Un art book de 60 pages à collectionner-Une peluche Matias-4 pins de personnages-3 autocollants de personnages-2 cartes d'art-Une pochette de jeu 'Peek-a-boo'-La boîte Collector-Bonus : téléchargement numérique de 4 fonds d'écran, 8 fonds d'écran de téléphone et 10 avatars de personnages.Comme toutes les éditions physique de Cris Tales, l'édition collector de Cris Tales comprendra également un poster bonus à l'intérieur du boîtier du jeu.Le jeu sera disponible Day One, dans le Game Pass.

Like

Who likes this ?

posted the 07/10/2021 at 11:51 PM by leblogdeshacka