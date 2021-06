Dans Goosebumps Dead of Night, la franchise à succès Chair de Poule a servi de base à un jeu d’aventure et de survie horrifique à la première personne. Affrontez des monstres terrifiants gérés par l’IA à travers trois chapitre, avec un gameplay d’infiltration et des graphismes 3D.



Le jeu prend également en charge les vibrations HD, les commandes tactiles et le gyroscope sur Nintendo Switch.

Pour les allergiques du dématérialisé, Just for Games s'apprête à sortir une version boîte du jeu Goosebumps: Dead of Night, sur PS4 et Switch. Comme d'habitude, les joueurs XBOX One devront se contenter de la version dématérialisée.Les vieux de la vieille, se souviendront sûrement de la série des années 90, Chair de poule, une petite série d'horreur pour adolescents, mais surtout un série de livre.Le jeu sera disponible le 14 Septembre en boîte sur Switch et PS4.