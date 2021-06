Le jeu Cruis'n Blast, débarquera sur Switch dès le 14 Septembre 2021. Pour les anti-démat, Just for Games éditera la boîte chez nous.Les vieux Briscards se souviennent sûrement du jeu sur Nintendo 64, sous le titre Cruis'n. Cet épisode sous titré Cruis'n Blast est à l'origine tiré du jeu arcade, avec en prime de nouvelles pistes.

posted the 06/28/2021 at 04:07 PM