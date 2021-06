Saints Row IV: Re-Elected



Gameplay unique ? Oui ! Armes extraordinaires ? Oui ! Super-pouvoirs complètement fous ? Oui ! Aliens maléfiques ? Oui ! Attendez ? Quoi ?! Des aliens ? Eh oui ! Tout ceci et plus encore est au programme de Saints Row IV: Re-Elected ! Incarnez le chef des Saints, qui est accessoirement devenu Président des États-Unis, et profitez de la compagnie d‘acolytes connus de la saga comme de nouvelles têtes, mais aussi d‘un arsenal conséquent de super-pouvoirs et d‘armes d‘un autre monde. Réussirez-vous à sauver le monde du diabolique Zinyak ? Cette version Re-Elected inclut également les contenus téléchargeables Enter The Dominatrix et How The Saints Save Christmas !



Overwatch Origins Edition



Défiez vos adversaires dans le jeu de tir en équipe ultime ! Choisissez votre héros parmi un casting rempli de soldats, de scientifiques, d’aventuriers et d’individus plus étranges encore… Avec l’arrivée du cross-play, vous pouvez désormais jouer avec vos amis, que ces derniers soient sur Xbox ou sur d’autres plateformes. Jouez gratuitement dès maintenant et découvrez le défi de Ashe pour débloquer des récompenses exclusives. Continuez à pousser le convoi et achetez Overwatch Legendary Edition, en réduction jusqu’au 28 juin.



Warhammer: Vermintide 2



Affrontez les forces du Chaos et les Skavens avec vos amis dans ce jeu épique en coopération à 4 qui se déroule dans l’univers des batailles fantastiques Warhammer. Vermintide 2 va plus loin dans le jeu de combat à la première personne avec une toute nouvelle faction ennemie, 15 nouvelles carrières, des arbres de talents, de nouvelles armes, un système de butin amélioré et bien plus encore.

Une nouvelle fournée de jeux sur XBOX est prévue dans le cadre des Days of Play.