Plongez dans l'action virtuelle. Incarnez LeBron, Bugs et Lola Bunny dans SPACE JAM A NEW LEGACY - The Game, un jeu de défilement latéral classique de style arcade proposant des idées de fans, un style artistique rétro et amusant pour toute la famille. Combattez dans divers royaumes numériques pour empêcher le mal AL-G Rhythm et ses cyber-forces de s'emparer de l'électronique du monde.







Comment obtenir le jeu

Membres Xbox Game Pass Ultimate, réclamez-le en tant qu'avantage gratuit via la galerie d'avantages sur la console Xbox, l'application Xbox sur PC Windows ou l'application mobile Xbox Game Pass.



Non-membres, achetez une copie numérique sur votre console Xbox.

Très bonne nouvelle, pour les possesseurs du Game Pass Ultimate, le jeu Space Jam sera disponible dans l'abonnement avant sa sortie officielle.[/img]