Bethesda n'en fini plus avec les objets collectors de ses séries phares. Après des statuettes (les Annihilators) sur les héros de Fallout et surtout un casque DOOM original, voici venir un casque tiré de Fallout New Vegas.À l'intérieur nous retrouverons :1x réplique de casque portable NCR Ranger avec effets de lumière LEDDimensions : env. 12,28 x 12,21 x 13,23 pouces (31,19 x 31,01 x 33,6 cm)Convient jusqu'à une taille de casque XLBretelles intérieures réglablesDiamètre du serre-tête : env. 20 po - 25 po (53-62 cm)Livré avec présentoirPeinte à la mainFeu de visière vertAlimenté par 2 piles AA (non incluses)Limitée à seulement 500 exemplaires mondeMalheureusement, il est déjà en rupture, au moment où je l'ai vu il y avait encore des exemplaires (hier vers 16h45). Bethesda Store 140$