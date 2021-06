Niantic annonce l'arrivée de TRANSFORMERS: Heavy Metal , un jeu en réalité augmentée qui donne vie à Optimus Prime et Bumblebee dans le monde réel via la plate-forme Niantic Lightship.

« Transformers est la franchise parfaite pour la réalité augmentée. Combattre et interagir avec des robots géants dans le monde réel est une expérience incroyable », a déclaré John Hanke, PDG de Niantic. « Nous voulons être à la hauteur des attentes élevées des fans de Transformers du monde entier et leur proposer un jeu différent de tout ce qu'ils ont connu auparavant. »

