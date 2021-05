Traquez vos cibles, améliorez votre arsenal Premier arrêt : Martyr’s End, le seul endroit relativement sûr de l’Underhive. Ici, vous trouverez tout ce qu’il vous faut en termes d’armes, munitions et implants bioniques pour votre Cyber-Mastiff et vous-même, des contacts de qualité et des proies fraîches à traquer. Pensez à recharger votre Bolter, la chasse commence bientôt !

posted the 05/28/2021 at 10:25 AM by leblogdeshacka