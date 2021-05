Batman - The Telltale Series – Dans ce nouveau point & click épisodique développé et publié par Telltale Games – les vétérans du genre – les joueurs pourront se plonger dans une nouvelle aventure du célèbre détective.



Newfound Courage – Les joueurs auront ici l’occasion de se plonger dans un jeu d’aventure à la narration ambitieuse. Une fable contemporaine où, alors que le monde s’effondre, le héros se découvre des sentiments pour son meilleur ami.



Lost in Harmony – Les membres Prime auront accès à ce runner musical où sens du rythme et découverte d’une histoire riche et profonde s’harmonisent à la perfection.



BFF or Die – Prime Gaming offre à ses abonnés un jeu qui sent bon la coopération en local. Jouable en solo ou jusqu’à 4 sur le même écran, il met en scène un voyageur temporel extraterrestre s’aventurant sur Terre pour une mission de sauvetage des plus périlleuses.



Spitkiss – Un jeu de plateforme en one-tap (jouable avec un doigt) qui plonge les joueurs dans le petit monde des Spitkissers, de minuscules créatures qui ne communiquent qu’avec des emojis… et leur bave.



Mugsters – Les joueurs auront la possibilité de mettre leurs facultés mentales à l’épreuve dans des niveaux basés sur la physique. Complètement déjanté, ce jeu de réflexion vous donnera accès à toute sorte de véhicules, pièges et autres explosifs qui serviront à déjouer les plans de vos ennemis.



Il n'y a pas que sur XBOX et PlayStation qu'il y a de bonnes affaires, Prime Gaming offre depuis des mois de bons jeux et des contenus exclusifs plutôt sympa.Au programme, des avantages pour Fall Guys, FIFA 21, VALORANT et Assassin’s Creed : Valhalla et des jeux comme Batman - The Telltale Series, Newfound Courage, Lost in Harmony, BFF or Die, Spitkiss et Mugsters offerts.