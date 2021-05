Une réimagination ludique de la Mecque de l'électronique au Japon - Faites une visite virtuelle du quartier d'Akihabara en 2011, recréé dans les moindres détails, avec un tracé précis des rues et des magasins basés sur des entreprises réelles de l'époque.



Combattez comme un nerd - Maniez un arsenal de figurines, d'objets de collection et d'autres objets amusants pour humilier les vampires et les faire plier, tout en portant une gamme élégante de vêtements et de costumes personnalisables.



Vos choix comptent - Choisissez quelle faction soutenir dans la lutte pour Akihabara et observez comment vos décisions influencent le cours de l'histoire, jusqu'à l'une des nombreuses fins possibles.



Doublage audio anglais et japonais - Profitez d'heures de dialogues entièrement doublées avec le choix entre l'anglais et le japonais original.

A l'occasion du 10ème anniversaire de la licence, AKIBA'S TRIP, revient avec une Hellbound & Debriefed. Cette version sera disponible en boîte sur PS4 et Switch dès cet été (pas de date précise, pour le moment)