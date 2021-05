Les nouveaux Free Play Days sont dévoilés pour ce week-end et si j'avais la fibre je me serais fait F1 2020.Gears 5Revenez à Gears 5 pour le début de l'opération 7. Jouez sur la toute nouvelle carte, Ephyra, avec les nouveaux personnages Ukkon et Hana, et pour cette semaine seulement, jouez à la liste de lecture compétitive «One Shot One Kill» dans Versus. Assurez-vous de consulter les offres exclusives dans le Microsoft Store.F1 2020Du 20 au 23 mai, F1 2020 est gratuit sur Xbox! Essayez l'intégralité du jeu officiel du Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA - créez votre équipe de F1 et défiez les équipes et les pilotes officiels de F1 sur 22 circuits époustouflants. Faites la course avec un écran partagé à deux joueurs, affrontez le monde dans l'action en ligne et prenez le volant de voitures légendaires de l'histoire de la F1.D'ailleurs, dimanche GP de Monaco les amis