Collector's Edition





Hootle Edition







Après la présentation du jeu, avec un trailer et du gameplay, Namco Bandai dévoile les différentes éditions collector's du jeu.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-La bande-son physique sur CD et numérique-Un steelbook-Un artbook de 64 pages-Une figurine d'Alphen et Shionne mesurant 18 cm-Des packs de skins pour les personnages principaux et d'objetsÀ l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Une boîte collector-La bande-son physique sur CD et numérique-Un boîtier en métal-Une peluche Hootle avec des accessoires-Un artbook de 64 pages-Des DLC numériques HootlePas encore de prix, mais il faudra sans doute compter environ 110-130€ pour la Hootle Edition et 150-180€ pour la Collector's Edition[MAJ] La version collector est disponible sur Amazon Amazon 199.99€