Dans le premier épisode, vous rencontrerez de nouveaux personnages comme votre copilote le droïde Z0-E3, vous manierez le sabre laser et traverserez la forteresse de Vador pour découvrir ce qu’il recherche.



Dans le deuxième épisode, avec le terrifiant Seigneur Sith comme guide, vous combattrez de redoutables créatures, découvrirez d’anciens secrets enfouis sous la surface de la planète et apprendrez à maîtriser la Force.



Dans le troisième épisode, le destin de Mustafar est entre vos mains. Il vous faudra utiliser tout ce que vous avez appris pour faire face lors de la confrontation finale.



Dans chaque épisode, vous aurez la possibilité de vous exercer au sabre laser dans le dojo, un mode entraînement libre où vous pourrez perfectionner vous aptitudes et débloquer différentes poignées de sabre laser.

La box du jeu se dévoile et on découvre que Just for Games distribuera le jeu en France, dans une édition physique spéciale. Amazon 30€