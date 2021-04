Avec une nouvelle approche dans l'aventure en vue fixe, Tormented Souls se modernise pour une nouvelle génération de console – alors que Caroline Walker enquête sur la mystérieuse disparition de sœurs jumelles dans un terrifiant manoir devenu un hôpital.





Caractéristiques :



Quelque chose de mauvais se cache à Winterlake : Alors qu'elle enquête sur la disparition de jumelles à Winterlake, quelque chose de terrible arrive à Caroline Walker. Se réveillant en pleine nuit, nue dans une baignoire et branchée à du matériel médical décrépit, Caroline doit se battre pour sa vie alors qu'elle explore les couloirs sombres d'un manoir abandonné.

Tormented Souls sera disponible chez nous en boîte grâce à Just for Games. Les gars de Just for Games enchaîne les bonnes nouvelles et les bonnes choses.Le jeu sera disponible le 13 Août sur PS5 et le 29 Octobre sur Switch.