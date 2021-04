Un retour aux classiques du survival-horror ! Tormented Souls est une version moderne de l'aventure à perspective fixe qui a fait la renommé du genre

Récupérez les ressources et les outils essentiels, déchiffrez des indices de journaux oubliés depuis longtemps et combinez tout cela pour résoudre des énigmes diaboliques

Les forces obscures et des horreurs innomables feront tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher Caroline d'atteindre la vérité

Utilisez tout ce que vous pouvez trouver pour lutter contre le mal qui vous attend dans les ténèbres.

Rien n'est comme il se doit à Winterlake. Et lorsque vous découvrirez un miroir scintillant dans un coin sombre du manoir, votre perception de la réalité sera de nouveau remise en question

Le jeu Tormented Souls est maintenant disponible en préco pour 35€ sur PS5 et Switch.