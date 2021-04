« Braking Point est une innovation passionnante développée depuis quelques années. Nous sommes fiers de l’ajouter à l’expérience de jeu et de permettre aux joueurs de vivre les hauts et les bas d’une carrière en Formule 1® sur et en dehors de la piste », a déclaré Lee Mather, Directeur de la franchise chez Codemasters. « Braking Point transforme le jeu et place les joueurs au cœur du plus grand spectacle de course de la planète. »

« Nous créons plus de choix et de nouvelles façons de jouer. Le mode Début Saison Réelle permet aux joueurs d’aligner leur carrière sur la saison de F1® », a expliqué Paul Jeal, Directeur de la franchise F1® senior chez Codemasters. « L'ajout d'une carrière à deux joueurs apporte de nouveaux défis au mode de jeu emblématique. Les joueurs peuvent désormais choisir de jouer en coopération et de partager leurs exploits, ou d’arriver seuls au sommet de la gloire. »