Le jeu Blasphemous est maintenant disponible en boîte, en préco sur PS4 et One.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un Artbook numérique-Un poster de Cvstodia-Une planche de stickers-Un comics Book numérique-L'OST en numérique FNAC 30€

posted the 04/14/2021 at 03:28 PM by leblogdeshacka