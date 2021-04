Le jeu Ghostrunner dévoile sa MAJ et son mode photo.Au programme de cette MAJ, un mode Kill Run, dans lequel les joueurs doivent tuer des ennemis afin d’ajouter de précieuses secondes à leur chronomètre et traverser les sections le plus rapidement possible.Et aussi un mode photo, pour immortaliser les meilleurs moments de son parcours dans le jeuLa version boîte sur Switch se date, avec une sortie prévue le 25 Juin. Ghostrunner 30€