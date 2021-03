Lorsque l'installation de recherche Monad Quantum - à 30 miles au large de la côte de Californie - est attaquée par une entité inconnue, engloutissant le complexe dans les flammes et le mettant dans un confinement complet, un appel de détresse est envoyé pour une aide mutuelle à l'incendie de Garboa Dept à San Francisco, Californie.



Le chef des pompiers Sturgis répond à l'appel et vous envoie - le capitaine Jacob Thomas - votre partenaire Shane Costa et un équipage en hélicoptère à l'installation Monad.



Votre mission est simple: sauver autant de vies que possible du complexe en feu et sortir. Cependant, ce qui commence comme une mission de sauvetage plonge rapidement dans l'obscurité, lorsque vous arrivez et constatez que les choses ne sont pas telles qu'elles apparaissent.

Le jeu Quantum Error, se dévoile avec 4 minutes de gameplay à l'occasion des Future Games Show.