Red Art Games continue son bonhomme de chemin et nous propose aujourd'hui le jeu Yester Morrow en boîte.

YesterMorrow est un jeu de plateforme 2D à un joueur dans le temps, mélangeant des séquences d'action avec des éléments de puzzle, le tout enveloppé dans une histoire captivante sur notre jeune héros, Yui, qui doit sauver sa famille et changer le destin d'un monde plongé dans nuit sans fin. Cela ne peut être fait qu'en voyageant dans le passé et en réparant la mystérieuse Tour de l'Horloge contrôlant le cycle du temps.

posted the 03/18/2021 at 01:59 PM by leblogdeshacka