Cinq conseils pour survivre à votre séjour à Mundaun



Le jeu Mundaun, développé par le Hidden Fields, avec la particularité d'être réalisé à la main et au crayon sort demain et voici les cinq conseils pour bien débuter l'aventure.Le protagoniste de Mundaun, Curdin, est un homme normal avec une veste en tweed. Vosarmes principales, qui comprennent une simple fourche et un fusil de l'époque de la PremièreGuerre mondiale, se cassent facilement et sont souvent à court de munitions. Pire encore, lesterrifiants habitants de Mundaun font peur à Curdin lorsqu'ils sont à proximité, ce qui le ralentitconsidérablement. Il peut donc être particulièrement difficile de s'approcher pour attaquer, oumême de battre en retraite après de mauvais engagements.La furtivité et une planification intelligente constituent généralement l'approche la plus sûre, etles joueurs qui savent préserver les ressources se trouveront mieux équipés pour relever lesdéfis les plus difficiles du jeu. Si des combats s'avèrent nécessaires, neutraliser les ennemis ets'enfuir est une tactique qui en vaut la peine. Ou une allumette allumée dans une botte de foinpourrait faire l'affaire...Le monde de Mundaun est rempli de secrets. L'exploration en dehors du chemin principal peutdonner lieu à toutes sortes de trésors, qu'il s'agisse d'améliorer des statues, de remplacer deséquipements et des munitions, ou de découvrir de mystérieuses traditions. L'exploration desrecoins de Mundaun aidera Curdin à devenir un meilleur survivant, mais attention, car certainsennemis ne peuvent être tués, quelle que soit la quantité d'armes dont vous disposez.Le journal de Curdin est l'un de ses rares amis fiables dans tout Mundaun. Il contient desinformations sur l'ensemble de sa quête, y compris les améliorations qu'il a trouvées, les cartesqu'il a dessinées d'un bon point de vue et des conseils utiles pour résoudre les énigmes. Si vousvous demandez où aller ou comment résoudre une énigme particulièrement délicate, feuilleterle journal est un bon début.Chaque fois qu'un ennemi prend Curdin pour cible, sa main diaboliquement corrompue s'activecomme indicateur. La vitesse de déplacement de Curdin diminuera aussi de façon spectaculaire,le clouant presque sur place si un ennemi peut l'atteindre. Les seules façons d'éviter la peursont de rester à l'écart des ennemis ou de boire autant de café que possible. Chaque tasse decafé apaise les nerfs de Curdin, le rendant plus résistant à l'effet de la peur.Mundaun propose cinq différentes fins en fonction des décisions du joueur. Pour obtenir la"meilleure" fin, vous devrez prêter attention à l'histoire et peser vos options trèssoigneusement. Les mauvais choix peuvent entraîner un désastre.