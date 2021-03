Habitant un petit vaisseau appelé « Oddyssey », vous devez parcourir la galaxie. Votre objectif, outre trouver une future planète habitable, est de chercher des ressources pour aliment l’ARK, immense vaisseau-mère abritant deux millions de colons en sommeil cryogénique. Explorez, collectez, construisez et agrandissez votre vaisseau. Et surtout, améliorez vos conditions de vie dans l’espace. La mort sera parfois inévitable, mais vous pouvez réveiller un nouveau colon, avec des compétences et attributs différents. L’occasion de continuer cette aventure sous un nouvel angle à chaque instant.

Oddyssey : Your Space, Your Way est un jeu de construction et de simulation, développer par Weird Fish et édité par 505Games.Le jeu se jouera aussi bien en co-op locale (jusqu’à 4 joueurs) ou en multijoueur en ligne (jusqu’à 8 joueurs).Le jeu sera disponible en Early Access sur Steam prochainement au prix de 29.99€.