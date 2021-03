« Nous présentons des jeux qui traitent de sujets importants ou offrent une expérience artistique inédite. Nous espérons que Journey of the Broken Circle saura vous enchanter ! » - Mikaël Bourget, fondateur du label d'édition.

Rencontrez des personnages fascinants dans votre quête pour compléter le Cercle imparfait, et fusionnez avec certains ! Ces partenaires offrent leurs capacités uniques pour vous permettre de surmonter de nouveaux obstacles et de continuer à découvrir le monde. Ils apportent également leur propre personnalité...



Pendant ces 4 à 5 heures de voyage, fait de hauts et de bas, mais toujours ludique et gratifiant, le Cercle en apprend plus sur lui-même, et vous peut-être aussi !

Red Art Games annonce une version PS4 pour Journey of the Broken Circle. Pour le coup, j'aurai bien aimé avoir un nombre de jeu comme Limited Run sur la tranche. Pour faire une collection propre !!