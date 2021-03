Caractéristiques de Sniper Ghost Warrior Contracts 2 :



Sniping ultra-longue distance : effectuez des tirs à s'en décrocher la mâchoire à plus de 1000 mètres de distance

Une campagne solo spectaculaire située au Moyen-Orient actuel, avec 5 cartes sandbox distinctes comprenant toute une variété de zones entièrement accessibles et interactives à approcher à votre façon

Réalisme accru avec d'authentiques gadgets et armes personnalisables pour correspondre à différents styles de jeu

Des missions à haute rejouabilité, pouvant être complétées de nombreuses manières, avec des récompenses déblocables en réussissant des objectifs

Des adversaires plus intelligents avec des tactiques améliorées

Les caractéristiques des versions "next-gen" incluent de meilleurs visuels, une résolution 4k native, et des temps de chargement améliorés, définissant le nouveau standard du plus beau jeu Sniper Ghost Warrior jusqu'ici





Just for Games (qui distribuera le jeu en France), dévoile du gameplay pour Sniper Ghost Warrior 2 ContractsLe jeu sera disponible le 4 Juin 2021.