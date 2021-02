Après l'annonce du jeu dans sa version Enhanced Edition, voici venir une Deluxe Set, avec un artbook de 140 pages et des postcards pour 40€.A l'intérieur nous retrouverons,-Le jeu-Une jaquette réversible-Un set de 3 cartes postales-Un artbook de 140 pagesLe tout dans un petit coffret, pour 40€

posted the 02/25/2021 at 06:44 PM by leblogdeshacka