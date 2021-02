Red Art Game, dévoile son nouveau jeu en boite, Pillar.Pillar est une collection de mini-jeux représentant différents personnages avec des personnalités uniques.– Un garçon introverti qui voit la vue d’ensemble dans la vie, mais lutte avec les détails. Être avec d’autres personnes draine son énergie, donc il aura besoin de planifier des distractions intelligentes de loin pour faire son chemin à travers la ville.– Une fille introvertie qui voit les arbres, mais pas la forêt. Elle peut se concentrer sur des parties spécifiques de son environnement, mais cela crée des angles morts dont elle devra être consciente tout en limitant son contact avec les autres.– Une pauvre fille dont les seuls biens sont une lampe, et les vêtements sur son dos. Elle n’a pas grand-chose à donner en termes de biens matériels, mais son esprit de don est crucial pour restaurer la lumière dans une ville remplie de lampadaires cassés.– Un riche homme d’affaires qui a la capacité de réparer tous les lampadaires de la ville, mais ses tendances avides semblent laisser plus d’un gâchis qu’il n’y avait avant.– Une femme mystérieuse en quête de recueillir autant d’orbes que possible dans la ville. Peu importe combien de fois elle échoue, elle ne cesse de revenir sous une nouvelle forme.– Un homme étrange dont le seul but semble être de suivre la personnalité durable. Il semble qu’il veut l’empêcher de réussir, mais peut-être qu’il y a plus à ses motifs que rencontre l’œil.Cette version boite contiendra également l'OST du jeu sur CD, composée par Michael Hicks.Toute la musique est écrite, interprétée et produite par Michael Hicks.Comme d''habitude avec ce distributeur, nous aurons droit à un jeu très limité avec seulement 999 exemplaires du jeu au monde, pour 24.99€.Avec en bonus, l'OST sur CD.Les précommandes ouvrent le jeudi 25 février à 17 heures sur redartgames