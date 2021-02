«Cela fait deux décennies que nous avons vu un nouveau jeu axé sur les aventures et l'excitation d'être chauffeur de taxi. Avec Taxi Chaos, nous avons décidé de créer un retour en arrière dédié aux classiques incroyables et mémorables '', a déclaré Jorden Stocx, Lead Game Designer de Taxi Chaos. "Bien sûr, ce n'est pas une suite directe aux classiques, cependant, nous espérons que les joueurs accueilleront Taxi Chaos comme une version amusante et fraîche de ce genre perdu depuis longtemps."

Le jeu Taxi Chaos dévoile son trailer de lancement et j'ai vraiment envie d'y croire.