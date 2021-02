Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse - Collector’s Edition





Annoncé lors du Nintendo Direct, le jeu Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse aura son édition collector sur One/Switch et PS4.A l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-Une tête de zombie d'environ 20cm-Une peluche-Un zippo-Un set de pin's-Des brochures-Des postersIl faudra compter pas moins de 150€