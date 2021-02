-Coffret collector: un kit de survie qui contient un tas d'objets utiles lors de votre expédition amazonienne! La taille de la boîte peut être trouvée dans la spécification.

-Carte Multitool: un outil fin en acier inoxydable (de la taille d'une carte de crédit) avec 11 gadgets différents et tout aussi utiles !

-Chiffon de nettoyage: un élément utile pour nettoyer non seulement les lunettes, mais aussi l'écran de votre console.

-Ensemble de 3 épingles en émail: des épingles en émail élégantes qui vous permettront d'emmener les habitants de la forêt avec vous, où que vous alliez.

-Boîtier classique: une boîte en plastique contenant un couvercle réversible et une cartouche de jeu pour Nintendo Switch (global).

-Certificat numéroté: une carte avec un numéro unique qui donne à l'ensemble une valeur de collecteur supplémentaire.

-Autocollant: un escargot collant qui réveillera un chef caché en vous!

-Film d' étanchéité: un film thermorétractable protège votre boîte avec le jeu et les extras pendant l'expédition.

Le jeu Green Hell présente son édition collector en exclusivité sur Forever Limited.Le coffret est limitée à 1500 exemplaires monde.