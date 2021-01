Le joueur prend le rôle des deux pilotes, Jack et Amelia, alors qu'ils tentent de réduire la menace aérienne nazie dans une riche campagne de missions, chacune remplie de nombreux objectifs et ennemis ainsi que d'objectifs secondaires. Pendant le vol, vous contrôlerez les pilotes et leur avion, en alternant entre eux chaque fois que vous en avez besoin tout en assignant des commandes à l'autre. Chacun des deux avions que vous choisirez comportera différents outils supplémentaires à utiliser lors de la mission.



Le choix judicieux des camouflages influencera également votre visibilité vis-à-vis des ennemis et, par conséquent, vous aidera à éviter certains dégâts.



Iron Wings suit l'histoire de deux amis d'enfance qui se joignent à la guerre dans un escadron spécial de la Force aérienne. Sous la direction du colonel David Ruse, leur objectif est de localiser et d'arrêter le général Adler devant l''Ahnenerbe', une équipe secrète d'archéologues et de scientifiques nazis.



Red Art Game annonce un nouveau jeu, Iron Wings sur Switch.La version boîte est limitée à seulement 2800 exemplaires monde, au prix de 29.99€.