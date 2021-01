Dry Drowning est un visual novel qui porte un regard sévère sur un futur proche dominé par des forces obscures occupant le pouvoir. Le jeu plonge les joueurs dans le monde de Mordred Foley - un détective privé troublé avec un passé particulièrement sombre - qui a pour mission de lever le voile sur les agissements d'un tueur en série qui s'attaque à des cibles, l'intrigue se déroulant dans un avenir dystopique. Le monde de Foley est marqué par une sombre histoire, un monde tyrannique, où la soif de pouvoir des élites a fait sombrer la société au plus bas.



Le jeu se différencie des autres visual novels par un script qui n'hésite pas à aborder des thèmes tels que le racisme, l'immigration, l'extrémisme politique et le sexisme. Il se déroule dans le cadre d'une histoire à plusieurs volets composée de 150 sujets différents - une structure qui impose un lourd fardeau sur chaque décision prise et chaque ligne de dialogue prononcée.



Dans un monde où le mensonge semble être une seconde nature pour la plupart, la capacité de découvrir la vérité vaut son pesant d'or. Pour faciliter les enquêtes de Foley, les joueurs ont accès à un système unique de «Living Nightmare» qui met en évidence quand un personnage ment, aidant à découvrir un monde où faire confiance à n'importe qui devient rapidement un jeu dangereux.

Le jeu Dry Drowning présente son édition collector, que je trouve plutôt sympa.À l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-Un artbook-Un vinyleCette version collector sera disponible sur PS4 et Switch.