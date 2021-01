Wing of Darkness aura droit à son édition limitée.À l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu PS4/Switch-Bande-son originale et CD de drame vocal original-Livre de fans visuel Wing of Darkness-Copie d'une illustration originale de -Haruhiko Mikimoto-Figurine acrylique-Patch emblème Abend Flugel-Broche emblème Abend Flugel-Feuille d'autocollants de taille B5Initialement prévu pour le 25 Février 2020, le jeu est finalement attendu pour le 3 Juin sur PS4 et Switch.