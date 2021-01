Red Art Game, que l'on ne présente plus, sortira une version boîte du jeu Escape from TethysVous êtes piégé, seul et gelé sur une planète lointaine. Poursuivi par un droïde avec un seul but : tout tuer. Vous devez trouver une échappatoire. Explorez l'environnement hostile, trouvez des améliorations secrètes et de nouvelles armes, et enfin, échappez-vous decette sombre planète hostile…Escape from Tethys est un jeu d'action-aventure difficile de type Metroidvania qui se déroule sur la planète éloignée de Tethys. Vous êtes un scientifique chargé de développer de nouvelles technologies d'armement, lorsque les choses tournent mal.Le jeu est limitée à seulement 999 exemplaires monde, toujours au prix de 19.99€[g]Escape from TethysEdition physique sur Playstation 419,99€Limité à 999 exemplaires seulementLes précommandes ouvrent le jeudi 14 janvier à 17 heures et à 23 heures (heure de Paris) sur www.redartgames.com[g]