Rejoignez les Virtual Idols et sauvez la planète Emote.



Dans le cyber monde, des réseaux de toutes dimensions coexistent. Sur EMO, une planète de ce cyber monde appelé Virtualand, les envahisseurs du nom d’Anti détruisaient le contenu et la planète était au bord de la disparition…



Fair, la cyber déesse d'EMO, a convoqué avec succès des êtres d'une autre dimension sur sa planète pour en devenir les sauveurs. Ces êtres étaient les déesses Gamindustri Neptune, Noire, Blanc et Vert, ainsi que les Idoles Virtuelles nouvellement arrivées Mi et Yu du groupe Mewtral .



Invoquées dans un monde inconnu, les déesses et Mewtral pourront-elles devenir les sauveuses d’EMO !?



L’histoire pour sauver le monde cybernétique commence maintenant !

Just for Games vient d'annoncer que le jeu Neptunia Virtual Stars aura droit à une version boîte. Mieux encore, une édition spéciale sera disponible, avec un contenu vraiment sympa.À l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu PS4-Un poster A2-8 cartes à collectionner-Une planche d'autocollants-Une jaquette réversible-Le tout dans un boîtier collectorNeptunia Virtual Stars sera disponible en rayons dès le 5 mars 2021 sur Playstation 4.