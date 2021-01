A l'intérieur de cette édition, nous retrouverons :Season Pass (inclut le bonus d'achat)Ensemble de missions d'expédition 1 ajoutéAjout de l'ensemble de missions de répartition 2Ajout de l'ensemble de missions d'expédition 3Ajout de l'ensemble de missions de répartition 4Pack d'extension (comprend un bonus d'achat)Contenu téléchargeable gratuitement (x13)Le jeu sera disponible le 25 Mars 2021 au Japon, sur PS4 et Switch.

posted the 01/05/2021 at 01:43 PM