Depuis sa sortie, Shady Part of Me a marqué les esprits ainsi que les cœurs des joueurs et de la presse. Sublimée par la voix envoûtante d’Hannah Murray (Game of Thrones, Skins), Shady Part of Me est une fable émotionnelle et poétique à la direction artistique unique. Tout au long de votre aventure, alternez à tout moment entre la petite fille et son ombre dans un élégant mélange entre 3D et 2D. Le duo devra apprendre à coopérer afin de progresser au travers des épreuves d’un monde onirique. Ne craignez pas l’échec et faites face à toutes les situations grâce à la possibilité de remonter le temps à tout moment.

