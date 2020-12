Le jeu Terminator Resistance aura droit à une édition sur PS5 avec hausse graphique, mais aussi une prise en charge de la DualSense et un nouveau mode de jeu, l mode Infiltrator, qui nous permettra d'incarner le T-800 et d'affronter la Résistance.Le jeu sera disponible le 26 Mars 2021, pas de version Series X|S apparemment.[MAJ]Une version collector sera aussi disponibleA l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un Steelbook-Un comics-Un Set de 4 cartes postales

posted the 12/16/2020 at 03:13 PM by leblogdeshacka